Les Saints, qui avaient ridiculisé les Dragons Catalans, la franchise française intégrée au championnat d'outre-Manche, en demi-finale (48-2), remportent leur 8e titre de l'ère professionnelle et rejoignent ainsi Leeds en tête des clubs les plus titrés. Wigan (5) et Bradford (4) sont les deux autres formations qui figurent au palmarès depuis la création de la ligue en 1996.