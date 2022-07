Josh Aloiai, Jason Saab, Christian Tuipulotu, Josh Schuster, Haumole Olakau’atu, Tolu Koula et Toafofoa Sipley déclarent qu'ils n'ont pas été consultés pour porter ce maillot tout en faisant valoir des motifs "religieux et culturels". L'entraîneur de Manly, Des Hasler, soutient ses joueurs. Ian Roberts, un ancien joueur de Manly qui a annoncé être gay durant sa carrière les années 1990, avait défendu l'initiative du club. "J'essaie de le voir sous tous les angles, mais cela me brise le cœur", a déclaré Roberts à l'Australian Daily Telegraph. Manly sera la première équipe de NRL à porter des maillots "arc-en-ciel".