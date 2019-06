Dès l'entame de la rencontre, les Catalans commettaient trop de fautes et se voyaient distancés au tableau d'affichage (22-4). Les 4 essais carcassonnais prenant le pas sur la seule réalisation de Ben Pomeroy non transformée.

Sous la chaleur caniculaire tarnaise, les organismes étaient rudement mis à l'épreuve et la pause était la bienvenue pour les deux équipes. Une pause visiblement bénéfique pour la réserve des Dragons qui plantait deux essais en 4 minutes et revenait à six points de son adversaire.

Malgré une infériorité numérique suite à un plaquage haut, les "Baby Dracs" continuaient de pousser et revenaient à égalité à 20 minutes du terme (24-24). Saint-Estève continuait sa "remontada" et un autre essai couplé à la botte de Robin Brochon, impérial tout au long de la rencontre dans ce secteur, donnaient de l'air à leur équipe (32-24 à la 74ème).

Tout en gestion, les Catalans laissaient s'écouler le chronomètre et remportaient le titre pour la première fois depuis 1994 !