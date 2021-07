A ce jour, Romain évoluait au sein des Broncos de Londres. Le club londonien l’a libéré. Les dirigeants toulousains ont ainsi sauté sur l’occasion puisque le club est en déficit au sein de sa première ligne et plus particulièrement en pilier. Le contrat qui lie Romain au Toulouse olympique va jusqu’en 2023. Les dirigeants et l’encadrement ont ainsi anticipé la retraite sportive de Rémi Casty.

Par Didier Navarre