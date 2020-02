Une collaboration entre le rugby à XV et le rugby à XIII dans une même ville, cela est assez rare. Et pourtant, c'est ce lien entre les deux présidents, Bernard Sarrazain pour le TO et Didier Lacroix pour le Stade Toulousain, qui a permis la tenue de ce match, et des futurs rencontres du TO à Ernest-Wallon. Car le stade va bien devenir la nouvelle maison des treizistes en plus d'être celle des actuels champion de France de Top 14.

Le Toulouse Olympique devait avoir, au départ, un nouveau stade mais celui-ci n'a jamais vu sa première pierre posée. "Je me suis permis de tendre une main au nom du Stade Toulousain bien entendu et de l’ensemble de notre entité" a déclaré Didier Lacroix. "Nous avons donc décidé de mutualiser le stade Ernest-Wallon pour permettre à ce club de trouver des ressources économiques et sportives qui lui permettront d’aller en Super League, car c’est l’objectif premier pour eux".

Une aubaine pour le TO qui a bien sûr accepté la main tendue par le club Rouge et Noir. Cette collaboration "nous paraît être le meilleur choix pour faire grandir le club et développer le rugby à XIII dans la Région" se réjouit Bernard Sarrazain. "Nos excellentes relations avec le Stade Toulousain ont grandement facilité notre arrivée, sans oublier le soutien des collectivités locales". C'est donc deux rugbys différents qui vont embrasser un seul et même stade durant toute la saison.