Le feuilleton Ponga sera-t-il reporté de plusieurs années dans les jours à venir ? La star australienne de 22 ans, élue meilleur joueur de la NRL en 2018, avait ces derniers mois exprimé son désir de tenter un passage au XV pour pouvoir porter un jour le maillot des All Blacks. International australien en rugby à XIII mais né de parents néo-zélandais et descendant de maoris, Kalyn Ponga est donc sélectionnable en rugby à XV au pays de la fougère argentée.

Sous contrat avec les Knights jusqu'en 2021 avec une année en option. il réfléchissait donc à faire le grand saut dès la fin de son engagement et postuler pour la Coupe du monde 2023 en France. Mais il semblerait finalement que ce passage soit retardé de plusieurs années. En effet, Ponga a d'ors-et-déjà validé son année optionnelle, mais devrait également signer une extension de contrat jusqu'en 2025.

Objectif 2027 ?

Les Knights auraient posé sur la table un contrat au montant énorme : 1,1 million de dollars australiens par saison (environ 660 000 euros). Ce serait la signature "la plus importante des Knights depuis 20 ans" selon les médias australiens. Une offre sufisamment juteuse pour convaincre le jeune australien, qui a pour objectif de remporter un titre de NRL avant de tenter autre chose. De plus, Ponga aura seulement 27 ans en 2025, un âge idéal pour tenter l'aventure à XV et postuler pour la Coupe du monde 2027 après deux saisons en Super Rugby. Une Coupe du monde qui pourrait se disputer....en Autralie, opposée à la Russie pour l'attribution de l'événement.

Par Baptiste Pery