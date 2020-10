Le score peut être trompeur, tant il n’y a quasiment pas eu match sur la pelouse de l’ANZ Stadium de Sidney. Pourtant, avec les Panthers forts de leur série de dix-sept victoires consécutives, on pouvait s’attendre à un tout autre scénario. Mais un Storm clinique et sans pitié n’a laissé aucun espoir aux jeunes joueurs de Penrith. Une première partie de rencontre à sens unique où les treize joueurs en blanc lors de cette rencontre ne laissent que des miettes à leurs adversaires, le score parle de lui même. À la 46ème minute de jeu, l’arrière de Melbourne, Ryan Papenhuyzen, s’offre un exploit personnel de soixante-mètres et inscrit le quatrième essai des siens dans cette finale.

Une réalisation qui fait grimper le tableau d’affichage à 26-0 pour les joueurs de Craig Bellamy. Il n’y a qu’une seule équipe sur la pelouse à ce moment-là. D’un côté Melbourne qui dès la troisième minute a mis la main sur ce match grâce à un essai de pénalité et de l’autre les Panthers qui malheureusement pour eux démontrent toute leur inexpérience dans cette rencontre. Emmenés par un Cameron Smith des grands soirs, ceux qui ont fini deuxième de la saison régulière foncent vers le quatrième titre de leur histoire.

Réveil trop tardif pour les Panthers

Cela dépend de quel côté on se trouve, mais ce sentiment peut être perçu dans les deux sens. Soit Penrith s’est réveillé trop tard, soit Melbourne s’est endormi trop tôt, l’appréciation est au choix. Longtemps ceux qui ont largement dominé la phase régulière, où ils n’ont connu qu’une seule fois le goût de la défaite, ont été méconnaissables. Une indiscipline criante, et de nombreuses pertes de balle qui ont empêché les Panthers de mettre leur jeu en place comme ils en avaient l’habitude toute cette année 2020.

Nathan Cleary, le meneur de jeu de l’équipe de la banlieue de Sydney n’a jamais réussi à mettre à mal la défense de ses adversaires. Il a fallu attendre la cinquante-quatrième minute pour voir le premier essai des joueurs d'Ivan Cleary, une réalisation en bout de ligne signée Brian To’o, à la réception d’un coup de pied rasant. Penrith a par la suite franchi la ligne à deux reprises, par les intermédiaires de Josh Mansour et ce même Nathan Cleary, à trente secondes du coup de sifflet final. Anecdotique.

Par Vincent Franco*

Photo de couverture : NRL