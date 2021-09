"Les matchs historiques ne le restent que quand on les gagne". En une phrase, Bernard Guasch, le président des Dragons Catalans résume l’enjeu de l’événement qui attend son club et ses joueurs ce jeudi 30 septembre à Perpignan.

Pour la première fois de leur histoire, les Dragons vont disputer une demi-finale de Super League à domicile, eux qui en ont déjà perdu trois en Angleterre (209, 2015, 2020). Leaders de la saison régulière, les Dracs avancent dans ce rendez-vous en connaissant enfin le nom de leurs adversaires.

" C'est aussi la beauté de cette compétition de voir les petits éliminer les gros "

En effet, la victoire surprise de Hull KR (sixième) à Warrington (troisième), vendredi soir (19-0) envoie les Robins comme adversaires désignés. Pas de quoi faire pénétrer un quelconque excès de confiance dans le vestiaire des Sang et Or. "Il faudra être très prudent et se souvenir que nous avons peut-être battu Hull KR trois fois cette saison, mais de très peu à chaque fois (31-30, 32-30 et 23-16). À nous d’être encore plus vigilants, c’est une très bonne leçon à retenir et il ne faudra pas faire les mêmes erreurs de Warrington qui pensait peut-être gagner facilement. Je me répète, c’est aussi la beauté de cette compétition de voir les petits éliminer les gros", a reconnu ce samedi le président Guasch qui ne veut pas entendre parler de favori avant ce dernier rendez-vous pour Old Trafford.

"Une demi-finale, c’est du 50/50 et nous serons très prudents. Hull possède de très bons joueurs, des garçons capables de faire basculer un match à eux seuls et c’est une belle leçon d’humilité qu’ils viennent de donner à toute la compétition. À nous de ne pas tomber dans le panneau et de retenir cette leçon", reprend le patron du club.

Par Bruno Onteniente