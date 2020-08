À huis-clos dans l'Emerald Headingley Stadium de Leeds, St Helens, le champion en titre, a humilié les Dragons qui ont encaissé six essais, n'en rendant qu'un seul, à l'heure de jeu. Les Saints, face à une équipe dépassée, ont inscrit trois essais par période, avec un doublé de Lachlan Coote, qui avait ouvert le score à la 12e minute sur une pénalité. James Maloney a réussi à sauver l'honneur pour les Dragons à la 60e minute, en perçant une défense de St Helens par ailleurs intraitable, pour un essai qu'il a transformé.

Le centre australien Israel Folau, ex-international de rugby à XV (73 sélections), qui a prolongé début juillet d'un an son contrat aux Dragons, a signé la meilleure occasion de la première période pour l'équipe française, sa puissante charge à la 38e minute échouant à moins d'un mètre de l'en-but.

Avant l'interruption du championnat en mars à cause de la pandémie de coronavirus, les 12 clubs participant alors à la compétition, dix clubs anglais, le club français des Dragons et celui canadien du Wolfpack Toronto --qui a depuis annoncé qu'il ne terminerait pas la saison--, avaient disputé entre quatre et sept rencontres. Fin juin, il avait été décidé de la reprise le 2 août de la phase de classement de la Super Rugby League, à l'issue de laquelle seront disputées des demi-finales et une finale, laquelle se tiendra au plus tard fin novembre.