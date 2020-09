C'est une première dans l'histoire de la Super League depuis sa création en 1996. À cause de la Covid-19, toutes les équipes ne sont pas en mesure de disputer le même nombre de matchs d'ici la fin de la saison régulière. Le Conseil d'Administration de la RFL a donc décider que le classement sera déterminé au pourcentage de matchs gagnés. Un changement avec effet immédiat qui permet aux Dragons Catalans d'être aujourd'hui leaders de la Super League.

Pour se qualifier en Play-Offs, les équipes devront terminer dans le top 4 et surtout devront avoir jouées au minimum 15 matchs de saison régulière. Une règle pouvant évoluée si 4 équipes ou plus n'ont pas atteint ce chiffre.

Peu de fenêtres de report

La règle sur le report d'un match évolue également. Désormais, le seuil pour le report d'un match est de 7 joueurs ou plus sur les 25 joueurs enregistrés dans le Squad en raison d'un test positif au Covid-19.

Si une rencontre est reportée, le match sera reprogrammé sur l'une des fenêtres prévues dans le calendrier. Si aucune date ne convient aux deux équipes la rencontre ne sera tout simplement pas reprogrammée.

Voici les fenêtres accordées aux reports : 17/20 septembre (pour les clubs non qualifiés pour les Quarts de Finales de la Challenge Cup), le 3 octobre (pour les clubs non qualifiés en Demi-Finales de la Challenge Cup), les 18 et 19 octobre (pour les clubs non qualifiés pour la Finale de la Challenge Cup) et les 1er et 2 novembre.