Rugby à XIII : le groupe des Bleus pour le stage de préparation au Mondial dévoilé

Avec cette première liste, Laurent Frayssinous, le nouveau sélectionneur du XIII de France depuis le mois de février, lance la préparation au Mondial anglais qui aura lieu du 23 octobre au 27 novembre prochain. Pour rappel, la France est placée dans la poule de l'Angleterre, pays hôte donc, des Samoa et de la Grèce.

Le sélectionneur s'est exprimé sur la constitution de ce groupe appelé à se rassembler les 2 et 3 mai prochain à Bordeaux. « Ce groupe est composé de 30 joueurs et de 4 joueurs « invités » (Gambaro, Laguerre, Franco, Rouge). Je souhaitais revoir certains joueurs ayant évolué avec le groupe de la sélection Elite en ajoutant ceux qui évoluent dans les structures professionnelles. Cette liste n’est pas fermée et je sais par expérience qu’entre avril et octobre beaucoup de choses peuvent évoluer avec l’entrée potentielle de nouveaux joueurs. Je serai donc attentif aux performances de chacun pendant les phases finales du championnat élite ainsi que les matchs de saison régulière pour les joueurs évoluant en Super League et Championship... »

Le groupe : L. Albert, V. Albert, Escamilla, Gambaro (Carcassonne XIII), Ader, Bergal, Casty, Jussaume, Kheirallah, Marion, Pelissier, Puech, Sangare (Toulouse Olympique), Belmas, Bousquet, Da Costa, Dezaria, Garcia, Goudemand, Jullien, Laguerre, Le Cam, Mourgue, Seguier, Yaha (Dragons catalans), Escare (Salford), Fages (St-Helens), Franco, Perez, Rouge (Saint-Estève XIII Catalan), Gigot (Avignon XIII), Marguerite (Villeneuve XIII), Navarrete (London Broncos), Springer (Halifax).