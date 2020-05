La Fédération australienne universitaire (AURL) a annoncé son forfait pour la Coupe du monde universitaire, prévue en juillet 2021 en Angleterre. Elle a informé les organisateurs que les problèmes financiers et les restrictions de voyage dans le monde liés à la crise du Covid-19 ont créé trop d'incertitudes.

L’Australie, double tenant du titre (2013, 2017), ne défendra donc pas son trophée planétaire l’été prochain. Du coup, l’opposition annuelle entre la Nouvelle-Galles-du-Sud et le Queensland, programmé en octobre et qui sert de sélections pour le Mondial, a été annulée.

Pour autant, l’AURL et son président Tas Baitieri, espère qu’il y aura une saison internationale pour les jeunes, avec par exemple la création d'un championnat du Pacifique Sud. Il pourrait regrouper la Nouvelle-Zélande, les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et peut-être le Tonga et les Samoa.