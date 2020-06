Rugby à XIII : la Super League reprendra le 2 août

Cela fait plusieurs semaines que les joueurs attendaient cette annonce avec impatience. Le dimanche 2 août, les Dragons catalans se rendront en Angleterre pour y affronter St Helens à 17h15. Cette rencontre se disputera sans public et dans le même stade (à définir) que Hull KR – Toronto (à 14 heures) et Huddersfield – Leeds (19h30). Le week-end d’après (8-9 août), tous les clubs reprendront la compétition. « Nous sommes ravis de confirmer cette reprise, s’est exclamé ce vendredi Robert Elstone, le président exécutif de la Super League. Nous sommes sur le point de confirmer dans les prochaines semaines où les matchs seront joués. »

Pour le moment, et jusqu'à ce que Londres, Paris et Ottawa infléchissent les restrictions sanitaires et de circulation, les rencontres se dérouleront dans un nombre restreint de stades, adaptés aux directives strictes du gouvernement anglais et de la commission médicale de la Super League, et à huis clos, comme l’a confirmé Robert Elstone : « Par-dessus tout, nous savons que les fans veulent retourner dans les stades pour soutenir leurs équipes. Mais alors que les récentes annonces du gouvernement soulignent un optimisme croissant, la pandémie reste imprévisible. »

Pour cet acte II (la première partie de saison s’était arrêtée après sept journées), les responsables de la Super League ont décidé d’un nouveau format, sur quinze journées seulement, c’est-à-dire l’équivalent d’une simple phase retour. Les quatre premiers se qualifieront pour les demi-finales et les deux vainqueurs pour la finale, fin novembre. Exit donc les barrages et le classement du début d’année sera conservé.

Par ailleurs, les clubs ont donné leur accord pour décaler la reprise de la saison 2021, qui ne débutera pas le premier week-end de février, comme il était de tradition.