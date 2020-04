Comme pressenti depuis quelques jours, la NRL reprendra ses droits plus tôt que prévu. Dans la continuité de cette décision, il a été annoncé que la finale du championnat resterait dans son format traditionnel. Wayne Pearce, a également déclaré que pour l’instant rien n’était finalisé concernant le déroulement de la compétition : "Nous n’avons pas encore les détails de la structure. Aujourd’hui nous n’avons statué que sur la date de départ, nous n’avons pas encore finalisé ce à quoi ressemblerait la compétition. Nous avons confirmé cette date pour donner une certitude aux joueurs, aux clubs, et à des milliers de personnes qui sont sans emploi depuis la suspension du championnat."

Peter V’landys, président de l’ARL, a confirmé ses propos datant de la semaine dernière dans lesquels il exprimait que le taux d’infection ne cessait de décroître au fil des jours. Toujours en prenant l’exemple de la région de Nouvelles-Galles du Sud, le taux de contamination aurait désormais chuté à 1,43% ! Il s’élevait à environ 23% au début de la pandémie, et à 4% la semaine dernière, soit une avancée considérable. Il a également exprimé le fait que l’objectif était "de donner autant de certitude possible, en cette période de doute."

La saison ne devrait pas être divisée en conférences

Les instances qui régissent de la tenue de la NRL ont également tenu à exprimer le fait qu’elles restaient flexibles et que pour l'instant le déroulement de la compétition allait rester étroitement lié aux restrictions gouvernementales : "Nous avons dit dès le début que ce que nous annonçons aujourd’hui pourrait changer demain. Nous serons flexibles, et si la tendance change ou si les restrictions gouvernementales évoluent, alors nous aussi. La santé et la sécurité de nos joueurs et du public reste la priorité absolue."

Si la saison sera chamboulée par les sept semaines d’arrêt, Wayne Pearce, reste confiant quant au fait que le championnat ne devrait pas être devisé en conférences : "Nous nous penchons vers une structure de compétition qui ressemble davantage à ce que nous avons actuellement. Nous n’allons pas au scénario de la conférence pour le moment." Pour mener à bien ce projet, il faudra cependant assurer la sécurité des équipe devant voyager.