Avant le jour J, deux matchs de préparations sont prévus. Un premier le 30 septembre au CREPS de Bordeaux et un second en Angleterre contre le Brésil, le 27 octobre. Vincent Baloup, entraîneur du XIII de France féminin explique : "Avec cette liste qui tient lieu de convocation pour le prochain stage de Bordeaux du 28 septembre au 1er octobre, nous terminons notre processus de sélection pour York 2022. Elle auront non seulement la responsabilité de porter nos couleurs face aux plus grandes nations féminines de notre sport, mais elles vont devoir pendant plus de 2 mois redoubler d’efforts, dans leur engagement et leurs attitudes, en se consacrant plus encore à leur préparation."

La liste des 24 joueuses :