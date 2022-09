"Chère Super League, Eh bien, quelle course folle !" C'est de cette manière que débute la lettre d'au revoir du club treiziste toulousain. Dans celle-ci, le Toulouse Olympique revient sur une saison compliquée avec des hauts, des bas, des joies, mais aussi des regrets. Le club a également tenu à souligner l'accueil chaleureux des supporters anglais, un message qui n'a pas laissé ces derniers indifférents : "Quelle classe !", "Hâte de vous retrouver" ou "La Super League a besoin de club comme le vôtre !". Des retrouvailles franco-anglaises assez inhabituelles mais sincères sont donc souhaitées des deux côtés, "Un énorme MERCI à vous et à très bientôt, On reviendra." C'est ainsi que se termine la lettre.

