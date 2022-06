Les Bleus étaient attendus au tournant avant la rencontre contre le Pays-de-Galles. Malgré un fort vent de face en première période, les joueurs de Laurent Frayssinous ont été d'une efficacité clinique. À la pause, ils mènent 12 à 0, grâce à deux essais de Benjamin Garcia (19e) et de Mickaël Goudemand (35e).

Des Bleus portés par Morgan Escaré

Au retour des vestiaires, les Tricolores augmentent encore le rythme. Si bien qu'après une minute de jeu, Pélissier inscrit un nouvel essai. Le reste de la seconde période est un récital, malgré les deux essais gallois, ne reflétant pas la physionomie du match.

"C’était très dur aujourd’hui sous la chaleur et le vent, commentait l'homme du match, Morgan Escaré, également auteur d'un essai, au micro de beIN Sports. Ça a été un beau challenge pour nous. Personnellement, je me suis régalé. J’aime les matches comme ça, même si je ne suis pas habitué à cette chaleur en Angleterre. On doit continuer comme ça pour le mois d’octobre (Coupe du monde)."

Une coupe du monde qui se déroulera en Angleterre, du 15 octobre au 19 novembre. Dans leur poule, les Coqs retrouveront l'hôte de la compétition, la Grèce et les Samoa.