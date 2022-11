Très attendus, les Bleus n’ont pas manqué leur rendez-vous et joueront l’Angleterre, victorieuse du pays de Galles (125-22). À la pause, les Français menaient déjà 54à 10. Le second acte a vu les Tricolores poursuivre leur application et soigner la manière. La France défendra son titre dans le chaudron de l’Arena de Manchester, où sont attendus 6 000supporters anglais.