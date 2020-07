"Ma famille et moi sommes très heureux de rester au club pour une saison de plus, a commenté le joueur de 31 ans. Nous sommes très reconnaissants de l’opportunité que Bernard Guasch et les Dragons nous ont donnée. Je suis impatient de reprendre les entraînements et de travailler dur avec mes coéquipiers pour atteindre nos objectif." Cette saison, Folau avait été auteur d’un essai en 3 matchs de Super League avant que la saison ne s’arrête.