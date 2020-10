Cinq joueurs des Dragons catalans et deux membres du staff ont été testés positifs à la covid-19 suite aux tests effectués hier mardi. Conséquence : les Sang et or ne pourront pas affronter Hull FC demain soir sur la pelouse de Gilbert-Brutus. Ce nouveau report pourrait avoir des conséquences importantes pour la qualification des Dragons (actuellement troisièmes) puisqu'il n'y a plus de dates disponibles dans le calendrier. Les Catalans ont désormais trois matchs à rattraper, après les annulations des rencontres face à Leeds et Wigan.

Les joueurs et les membres du staff testés positifs ne pourront pas s’entraîner pendant cinq jours et seront soumis à un nouveau test dans les prochains jours pour déterminer s'ils peuvent reprendre les entraînements pour préparer le prochain match face à Warrington, prévu ce lundi 26 octobre à Brutus.