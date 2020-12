Bernard Sarrazain, le président du club de la Ville rose, a commenté cette nouvelle : « Tout d’abord, je tiens à féliciter Leigh et à leur souhaiter tout le meilleur pour la saison à venir. De notre côté, bien entendu, nous sommes déçus par cette décision mais nous nous étions préparés à toutes les éventualités. La constitution de notre dossier a permis de confirmer que nous sommes prêts à tous les niveaux. Maintenant, notre objectif reste inchangé et nous devons gagner notre accession à la Super League sur le terrain en 2021. C’était le plan initial et notre équipe est bâtie pour. » Le TO va aborder sa cinquième saison de Championship avec une ambition maximale.