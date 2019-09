Après le revers à Toronto lors du Play-off d’accession à la finale, le Toulouse olympique était admis à la session de rattrapage face à Featherstone. Le sujet Featherstone n’était pas pour ainsi dire insurmontable puisque lors de la phase de classement, Toulouse s’était doublement imposé face aux Rovers (8-2 à domicile, 26-24 dans le Yorkshire). Or dimanche soir sur la pelouse blagnacaise, le Toulouse olympique n’a malheureusement pas réussi la passe de trois. Featherstone s’est imposé (36-12) et a ainsi gagné le droit de rencontrer samedi ou dimanche, Toronto pour le titre et l’accession en Super League. Au regard du score final, Toulouse est passé à côté de son sujet. Dimanche soir, autant le reconnaître c’est bel et bien Featherstone qui a parfaitement maîtrisé le débat. Les Rovers ont été performants en défense, pragmatiques en attaque et précis dans le jeu au pied. Justement, le pied de l’ouvreur de Featherstone, Dane Chisholm a sacrément fragilisé la défense toulousaine par deux fois en première période, ses passes au pied ont été concrétisées par une double réalisation du pilier Davies permettant à sa formation de virer en tête à la pause (18-6).

L’interception de Golding

Dans l’obligation de courir après le score, Toulouse a relancé la partie par une réalisation de Paul Marcon en bout de ligne. Revenu à (12-22) dix minutes après la reprise, le TO avait de bonnes raisons à croire à un possible succès. Malheureusement, alors que les Toulousains avaient retrouvé des couleurs dans leur jeu, une interception de l’arrière, Ashton Goulding a ruiné les derniers espoirs locaux. Le score est passé à (26-12). Rédhibitoire pour des Toulousains qui en fin de rencontre, ont bu le calice jusqu’à la lie en encaissant deux réalisations supplémentaires des Rovers. Toulouse quitte malheureusement la compétition par la petite porte. Cependant, la saison a été sur le plan comptable excellente. En trente rencontres, le Toulouse-olympique a à son actif vingt-et une victoires pour neuf défaites à son passif.

Par Didier Navarre