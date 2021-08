Le TO va-t-il réussir à jouer au moins une fois sur ses nouvelles installations d’Ernest-Wallon ? En effet, le club haut-garonnais n’a toujours pas disputé le moindre match à domicile cette saison 2021 et les deux à venir (le 14 août contre Halifax et le 28 contre Batley) viennent d’être annulés par la Ligue anglaise ce matin.

Les déplacements en France étant toujours considérés comme à risque par le gouvernement britannique, et ce jusqu’au 26 août au minimum, les équipes semi-professionnelles ne sont donc pas obligées de jouer en France en raison de l'impact possible sur leur travail en raison des périodes d’isolement imposées aux joueurs à leur retour sur le sol anglais. Les matchs ne pouvant pas être reprogrammés, faute de dates disponibles, les annulations s’enchaînent et Toulouse n’a pu disputer jusqu’à présent que onze rencontres en seize journées.

En attendant, le TO honore son calendrier à l’extérieur et s’en sort très bien puisque ce dimanche, les hommes de Sylvain Houlès sont allés s’imposer sur la pelouse des Broncos (66-6), une semaine après avoir triomphé de leur dauphin, Featherstone (23-6). Le championnat étant disputé sur un classement au pourcentage, en raison de la menace continue de reports et d'annulations présentée par la pandémie, Toulouse pointe en tête du Championship (100%) devant Featherstone (86,7%).

Bien que les clubs soient tenus d'avoir joué 70 % de leurs matches programmés pour être éligibles aux barrages, le conseil d'administration de la RFL a précédemment décidé que les matches du Toulouse olympique, reportés en raison des règles de quarantaine en vigueur, ne seront pas comptés comme annulés. Le TO peut donc continuer de regarder vers le haut et la Super League