L’ancien centre du Leinster, des Warriors de Worcester, de Toulon et enfin des Sunwolves, international anglais à 18 reprises et Lions est aujourd’hui âgé de 33 ans. Il avait quitté l’équipe des South Sydney Rabbitohs, l’équipe de NRL en 2014 et entamé alors une carrière à XV au Leinster.