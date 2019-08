Kenny Edwards n'a pas été reconnu coupable de mauvais comportement, Mickael Simon n'a pas plaidé coupable pour un coup de tête et a été entendu et la dangerosité du plaquage de Brayden Wiliame a été revue à la baisse. Ces trois joueurs peuvent rejouer immédiatement et ont d'ailleurs été inclus dans le groupe par l'entraîneur Steve McNamara pour le déplacement à Leeds vendredi.

En revanche, la suspension de Sam Tomkins (3 matches), auteur d'un coup de poing, a été confirmée et celle de Micky McIlorum, coupable d'un plaquage dangereux, alourdie de 1 à 2 matches. Les deux joueurs doivent s'acquitter chacun d'une amende de 500 livres sterling (540 euros).

La bagarre générale qui a éclaté à la fin du match remporté par les Catalans (30-10) a entraîné des affrontements entre supporters des deux camps dans une tribune du stade Gilbert-Brutus de Perpignan. Des actes condamnés par les deux clubs qui disent mener l'enquête pour trouver les responsables.