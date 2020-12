Ce sera le dernier rassemblement de l'année pour l'équipe de France 7 masculin. Un stage de cinq jours, du 14 au 18 décembre, avec comme objectif une remise à niveau, comme le souligne le sélectionneur Jérôme Daret : "Nous avons gardé les joueurs sur un standard et aujourd’hui nous voulons bien calibrer les choses et optimiser leur rendement rugby à 7 sur une semaine par rapport au projet de jeu de ainsi que le cadre général. Cela permet de pouvoir rentrer dès janvier dans l’individualisation et l’optimisation des potentiels de chacun. Nous allons faire une remise à niveau, une certaine mise à jour."

JO de Tokyo cet été

Malgré cette période particulièrement compliquée de Covid, l'objectif reste une montée en puissance pour être dans les meilleures dispositions possibles pour le TQO prévu au mois de juin. Et à terme les jeux Olympiques de Tokyo cet été.

Voici le groupe sélectionné : Alerte Lecluse (FFR), Benard (FFR), Bouhraoua (FFR), Colombet (FFR), Delibes (Stade toulousain), Huyard (FFR), Iraguha (Massy/FFR), Lakafia (Tours/FFR), Laugel (FFR), Mazzoleni (FFR), Mignot (FFR), O'Connor (FFR), Parez-Edo Martin (FFR), Riva (FFR), Sepho (FFR), Simon (FFR), Trouabal (FFR), Valleau (FFR).