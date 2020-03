Ponga rêve des All Blacks

A seulement 21 ans, Kalyn Ponga, l’ailier, arrière ou ouvreur des Knights de Newcastle, est une véritable star de la NRL. Des appuis fulgurants, une pointe de vitesse ahurissante et un physique impressionnant, le joueur enchaîne les performances de haut niveau à XIII. Auteur de ses débuts dans la ligue australienne à seulement 18 ans, il y a pour l'instant marqué 20 essais en 49 matchs. Mais voilà, ce jeune talent rêve déjà de nouveaux défis puisqu’il a réitéré son désir de revêtir un jour le prestigieux maillot des All Blacks.

Né en Australie, de parents Néo-Zélandais d’origine maori, Kalyn vient de recevoir une proposition de prolongation de contrat de Newcastle de 650 000 € par saison mais s’interroge toujours sur son avenir et son éventuel passage à XV. Il y a déjà deux ans, le sélectionneur des All Blacks d’alors, Steve Hansen, avait manifesté beaucoup d’intérêt pour ce jeune joueur talentueux. Nul doute que le nouveau staff des All Blacks mais aussi celui des Wallabies devraient faire un appel du pied au jeune prodige dans la perspective de la Coupe du monde 2023 qui se déroulera en France

Simon Hamel

Crédits photo : Zero Tackle