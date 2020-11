Insolite : les deux joueurs de NRL, Paulo et Papalii vont s'affronter sur un ring de boxe

Les deux Australiens vont prendre part à une soirée appelée "All Stars Boxing" qui aura lieu en début d'année prochaine, en janvier ou en février pour être plus précis. Le combat entre le joueur des Raiders de Camberra et des Eels de Paramatta sera l'évènement principal de cette nuit de boxe.

Il faut également signaler que ce ne sera pas une première pour Junior Paulo, puisqu'il a déjà participé à un combat de boxe entre joueurs de NRL. Le poids lourd s'est incliné en 2016 contre Paul Gallen, joueur de Cronulla à l'époque.

Une chose est sûre, ça va piquer !