Avec seulement trois victoires en 17 rencontres, Hull KR occupe la 11e et dernière place de la Super League, championnat qui regroupe des équipes anglaises et les Français des Dragons Catalans. La franchise canadienne des Toronto Wolfpacks a dû se retirer cette saison de la Super League à cause de la pandémie et ne disputera pas le prochain exercice. Au cours de ses trois derniers matches de la saison régulière, Hull KR devait affronter les Warrington Wolves et les Dragons Catalans, deux équipes en course pour disputer les play-offs, ainsi les Salford Red Devils.