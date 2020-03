Le treiziste de Toronto, joueur le mieux payé de Super League, estime même cette mesure indispensable en l'absence de compétition : "À 100%, je suis d’accord pour baisser mon salaire, a déclaré l'ancien Toulonnais à UK’s Sky Sports News. Quand il s’agit de réduire les salaires, de maintenir le sport à flot, il serait fou de ne pas penser que cela est nécessaire. Je me considère dans une position privilégiée et je suis en train de prendre du recul et de comprendre que le sport n’est qu’un jeu et qu’il y a des choses dans la vie qui sont plus importantes."