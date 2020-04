C’est Peter V’Landys, le président du conseil d’administration de la NRL qui en a fait l’annonce sur le plateau de Channel Nine, l’un des deux diffuseurs (avec Foxtel) de la compétition, qui verse un peu plus de 100 millions d’euros de droits de retransmission. Ila notamment déclaré : "Vous verrez que le 28 mai nous reprendrons et il n’y aura pas de problème." Il a aussi déclaré qu’une décision devrait être prise ce vendredi sur la durée de la saison, un point encore litigieux entre la NRL et ses diffuseurs.

V’Landys s’est notamment appuyé sur les statistiques du taux d’infection en baisse dans le pays. "En douze jours, en Nouvelle Galles du Sud, le taux d’infection est passé de 25,5 % à mois de 1%." V’Landys a conclu en déclarant qu’il ne voulait pas priver les fans et les joueurs à cause du rhétorique alarmiste.