C'est au cœur de la ville de Narbonne que le monde du rugby à XIII se retrouvera ce week-end entre le Parc des Sport et de l'Amitié et l'Arena. Ce rendez-vous débutera le samedi 21 mai à 9 heures avec le congrès annuel de la Fédération. C'est à 13 heures que les choses sérieuses commenceront avec en ouverture la Finale d'élite 2 féminine opposants Les Grizzgirls au Rugby Club Bègles XIII. Ce même jour le rugby fauteuil sera mis à l'honneur sur le parquet de l'Arena de Narbonne. Le dimanche sera une journée dédiée aux finales "messieurs" en passant par la finale des U15 et en allant jusqu'à la finale d'élite 1 opposants Carcassonne et Limoux pour terminer ce week-end en beauté !

"Nous sommes très fiers de partager ce long week-end de finales avec toutes les Narbonnaises et les Narbonnais et tous les amoureux du Treize. Ce sera une véritable fête pour le rugby à XIII", a déclaré Luc Lacoste, président de la FFR XIII.

Le programme détaillé :

Samedi 21 mai

● 9:00 - Congrès annuel de la Fédération

● 13:00 – Finale Elite 2 Féminine :

Les Grizzgirls - Rugby Club Bègles XIII

● 15:30 – Finale Elite 1 Féminine :

Déesses Catalanes - Racing Club Lescure Arthès XIII

● 17:45 – Finale Elite 2 Fauteuil à l’Arena de Narbonne :

Handisport Vichy Ville XIII Fauteuil - Stade Toulousain Rugby Handisport

● 20:00 – Finale Elite 1 Fauteuil à l’Arena de Narbonne :

Dragons Handi Rugby XIII - Montauban Handisport

Dimanche 22 mai

● 10:00 – Finale U15 Messieurs :

XIII Catalan - FC Lézignan XIII

● 11:00 – Finale U17 Messieurs :

SA Villeneuve XIII - RC Carpentras XIII du Comtat

● 13:00 – Finale U19 Messieurs :

Saint-Estève XIII Catalan - Toulouse Olympique

● 15:30 – Finale Elite 1 Messieurs : Carcassonne – Limoux

XIII Limouxin - Carcassonne XIII