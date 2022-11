Grâce à deux essais inscrits lors des 20 premières minutes, les Australiens ont fait la course en tête durant presque l'intégralité de la rencontre. Devant de 14 points à la pause, les Kangaroos ont déroulé en deuxième période en franchissant la ligne à trois reprises, mais ont tout de même concédé deux essais.

Avec ce nouveau sacre, l'Australie confirme un peu plus son statut de leader mondial du rugby à XIII. D'autant plus que, plus tôt dans l'après-midi, les joueuses australiennes ont réalisé le même exploit que les hommes, en remportant également le Mondial face à la Nouvelle-Zélande, à l'issue d'un match largement dominé (54-4).