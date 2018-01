Sydney 7s : le triomphe australien

Dans la compétition feminine, les Australiennes n’ont pas fait de detail, pulvérisant les Néo-Zélandaises pourtant données favorites. Une défense acharnée, un controle sans faille du ballon et des prises de décision justes ont permi aux championnes olympiques d’inscrire 5 essais sans en conceder un seul face à une équipe néo-zélandaise sans idée et trop passive en défense pour l’emporter sur le score de 31 à 0. Les Australiennes ont conquis le titre sans encaisser un seul essai, une performance remarquable.

Coté masculin, le nettoyage des quarts, qui vit les Fidjiens, les Néo-Zélandais et les Anglais chuter, a permis aux Australiens et aux Sud-Africains de gagner leur place en finale face aux Argentins et aux Américains respectivement. En finale, là encore, les Australiens imposèrent une énorme pression defensive qui finit par faire craquer les Sud-Africians, pourtant donnés eux aussi favoris. 29 à 0, score final surprenant mais qui reflèta parfaitement le déroulement d’une rencontre qui vit les Australiens controler le ballon la plus grande partie du match.

Cotée Français, le bilan est finalement satisfaisant avec les filles prenant une très bonne 5e place en venant à bout des Espagnoles 19 à 5. “C’est un résultat enccourageant pour un groupe très jeune, qui comprennait 6 joueuses de moins de 20 ans, a déclaré David Courteix à l’issue du tournoi. Elles auront beaucoup appris lors de cette compétition. Maintenant il nous faut progresser contre les meilleures." Les garçons, qui avaient manqué la qualification pour les quarts suite à de petites erreurs, ont su redresser la barre et gagner leurs trois matches de la journée finale pour remporter le Challenge Trophy.

Une belle recompense pour un groupe en plein dévelopement, qui les vit prendre le meilleur sur l’Espagne, 21 à 7, la Russie 22 à 0 et le Pays de Galles en finale par 29 à 12. Pour Jérome Daret, l’entraineur des Bleus, ce 3 sur 3 du dernier jour est particulièrement satisfaisant et témoigne de la progression du groupe. “Maintenant il nous faut accrocher une grosse nation à notre palmarès de façon à donner confiance au groupe. Il nous faut être plus réaliste et savoir finir les coups. Nous tentons une nouvelle experience avec ce groupe puisqu’après le tournoi d’Hamilton la semaine prochaine, nosu serons en Nelle Calédonie pour une semaine d’entrainement.”