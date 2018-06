Lille et les Bleus Seven champions de France élite, retour sur la deuxième journée du Med Seven

Cette deuxième journée de compétition devait décerner les titres de champion de France élite, masculin et féminin, mais aussi celui de fédéral féminin. Dans les deux catégories féminines, le titre de championne de France a été attribué à l’équipe qui a remporté le Med Seven. En ce qui concerne les garçons, le format de la compétition est légèrement différent. Étant donné que le championnat se déroule en quatre étapes (Nancy, Tours, Montauban et Béziers), l’équipe championne de France est l’équipe qui collecte le plus de points sur le total de toutes les étapes.

Les Bleus Seven sacrés en élite

À ce petit jeu de régularité, ce sont les Bleus Seven qui ont remporté le titre de champion de France élite de rugby à 7. Pourtant 3e de cette étape, remportée par les Seventies face à l’équipe hôte, l’Esprit Sud Seven (22 – 7), les Bleus Seven on récolter suffisamment de points pour rester leader au classement général. Vainqueurs dans la petite finale de leur dauphin au classement général, l’impact Seven Bordeaux, les Bleus Seven terminent la saison avec 47 points d’avance sur le second.

Equipe Seventies, vainqueur du Med Seven 2018 (crédit : Gérard Theron)Rugbyrama

Chilly-Mazarin sans contest en fédéral féminine

Au terme d’une finale totalement maîtrisée, le RC Chilly-Mazarin s’est imposé face à une valeureuse équipe de Guyane pour remporter le titre de champion de France fédérale féminine à VII. Très solide en défense, les joueuses de l’Ile-de-France ont construit leur succès sur un rideau défensif infranchissable. Les championnes de France n’ont encaissé que 7 petits points sur l’ensemble de la compétition. En s’imposant en finale face à l’équipe de Guyane 19 à 0, les joueuses de Chilly ont conservé leur titre acquis l’année précédente à Albi.

L'équipe de Chilly-Mazarin, championne du circuit fédéral (crédit : Jeremy Babinet)Rugbyrama

Lille champion de France élite féminine

Pour la deuxième année consécutive, comme dans le circuit fédéral féminin, les Lilloises sont championnes de France élite à VII. Équipe redoutable à XV, les Lilloises sont intraitables sur le Seven. Une suprématie sans égale puisque les joueuses des Hauts de France ont conquis leur huitième titre de championne de France dans la catégorie. En conservant leur titre au détriment de Rouen (22 à 7), les championnes de France ont rendu un parfait hommage à leurs entraîneurs qui quitteront leur fonction au sein du LMRCV.

Les Lilloises, championnes de France élite (crédit : Jeremy Babinet)Rugbyrama

Maxime Castell, co-président de l’association, et organisateur de cette étape, s’est réjoui de son déroulement. " Le rendu est génial. Ce qu’on aime, c’est que les équipes se retrouvent et que l’esprit du VII perdure. C’est-à-dire qu’il n’y a pas seulement des matchs, il y a aussi les animations et tous les à-côtés. C’est bien de voir que les mecs prennent du plaisir et ne se prennent pas la tête. " Au final le Med Seven c’était 4 terrains, deux jours entiers de compétition, 60 équipes, 900 joueurs et joueuses. " Quand on reçoit autant de monde, toute la logistique est importante. On a fait au mieux pour que les clubs soient bien reçus, et ils ont bien été reçus, c’est une réelle satisfaction. "

Par Clément Gay