L'Equipe de France décevante à Hamilton

Au sein d'une poule composée de la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, et l’Écosse, on savait que la tâche serait compliquée. Les bleus s'inclinent d'abord lourdement 52-7 contre les Blacks, avant de créer l'exploit en surprenant l'Argentine 28-14. Lors du troisième et dernier match de groupe, les bleus jouent leur qualification contre les Écossais, mais ils s'inclinent 14-26. Trois équipes se trouvent alors à égalité de points. Handicapés par un goal-average catastrophique les bleus terminent dernier de ce groupe, l’Écosse se qualifie.

Opposée à la Papouasie-Nouvelle-Guinée en match de classement, l'équipe de France, passe au travers et s'incline 35-0. À partir de cette défaite, les Bleus ne peuvent espérer mieux qu'une 13e place. Elle passe par une victoire 19-14 contre l'Espagne, et 19-17 contre les Gallois. La France recule à la 10e place du classement général, dépassée par le Kenya et les Samoa qui terminent respectivement 6e et 5e de ce tournoi. Les Fidji remportent leur première étape de la saison, et s'emparent de la troisième place du classement au dépens de l'Argentine et de l'Australie. Si aucune équipe n'a remporté 2 étapes cette saison, l'Afrique du Sud, première du classement, est la seule à être montée sur tous les podium.