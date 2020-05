France 7 : Dall'Igna prend sa retraite

Après neuf années de bons et loyaux services, Dall'Igna quitte donc France 7 avec au compteur 322 matchs sur le circuit mondial, et une participation au JO en 2016 qui aura été pour lui "l'apothéose. Ça a toujours été un objectif personnel, avant même que le rugby soit intégré au programme olympique. On y a fait une performance honorable. Mais je retiens surtout la qualification. Ce fut une expérience incroyable et une vraie aventure humaine", déclare-t-il sur le site de la FFR.

"Quand on arrive à un certain âge, il faut aussi savoir passer la main. J’avais mon rôle sur le terrain, mais aussi en dehors pour essayer de faire grandir au plus vite les jeunes derrière. Les événements extérieurs font qu’il y a un petit peu de déception de terminer comme ça avec trois mois de compétition en moins. Pour l’instant j’ai besoin de temps pour me recentrer. Je n’ai pas forcément envie de retourner à XV. Si je reprend le rugby, ce sera probablement sans contact. Mais la priorité, c’est de préparer ma reconversion dans la naturopathie et le bien-être".