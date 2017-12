Les Français épargnés par le tirage au sort pour Sydney

L'équipe de France masculine 8e du classement mondial après deux étapes aura, pour la deuxième fois consécutive, une poule abordable, ce coup-ci très homogène avec l'Argentine, deuxième à Cape Town, le Pays de Galles, et le Kenya. Voici toutes les poules, avec un quatrième groupe très relevé.

Poule A : Nouvelle-Zélande ; Fidji ; Samoa ; Russie.

Poule B : Argentine ; France ; Pays de Galles ; Kenya.

Poule C : Afrique du Sud ; Angleterre ; Espagne ; Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Poule D : Canada ; USA ; Australie ; Écosse.

Les féminines quant à elles sont sixième du classement mondiale, après l'étape de Dubaï. À l'issue de ce tirage au sort l'équipe de France féminine a également été épargnée. Si elles devront composer avec les numéros 1 mondiales Australiennes, les françaises semblent mieux armées pour que l'Espagne et la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour rejoindre les quarts de finale. Là aussi, la poule B sera la plus élevée, en contraste avec la poule C.

Poule A : Australie ; France ; Espagne ; Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Poule B : USA ; Nouvelle-Zélande ; Angleterre ; Japon.

Poule C : Russie ; Canada ; Irlande ; Fidji.