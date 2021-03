Valeur montante du rugby mondial et comptant parmi les stars émergentes de ce nouveau XV de France, Romain Ntamack ne séduit pas que sur le terrain, auprès du grand public. Du côté des marques aussi, son ascension interpelle et attise également les appétits. Dernière preuve en date: ce mardi, la marque Eden Park fondée par l'ancien ouvreur des Bleus Franck Mesnel a annoncé avoir signé un partenariat d'image avec l'ouvreur toulousain. "Romain Ntamack, un nom déjà familier du rugby mondial, et d’ici la Coupe du Monde 2023, qui va se dérouler en France, il est l’un des grands espoirs du rugby français. Son père, Emile, ancien international, est l’une des légendes du rugby français. Il a été cinq fois champion de France et gagné trois Coupes d’Europe. Il a aussi joué dans le XV de France aux côtés de Franck Mesnel, à l’aile alors que son fils est demi d’ouverture, comme le co-fondateur d’Eden Park ! C’est sans doute pour toutes ces raisons qu’il est naturel pour Romain de devenir l’ambassadeur de la marque au nœud papillon rose jusqu’au 31 décembre 2023" précise le communiqué.

La preuve, aussi, que le Mondial 2023 en France est déjà lancé du côté des grandes marques partenaires du rugby, dont Eden Park est une alliée historique.