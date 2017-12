La bombe Dupont

Il est incontestablement la révélation française de l’année 2017. En une poignée de mois, Antoine Dupont a pris une dimension exceptionnelle. Alors qu’il avait fait ses débuts en Top 14 en novembre 2014 sous les couleurs de Castres, une semaine avant ses dix-huit ans, le demi de mêlée a ensuite poursuivi sa progression. Jusqu’à connaître une ascension fulgurante puisque, la saison passée, il s’est carrément érigé en recours prioritaire en numéro neuf au CO, imposant une concurrence nouvelle à Rory Kockott. Il faut dire que le natif de Castelnau-Magnoac a multiplié les prestations quatre étoiles. Au-delà de ses qualités de vitesse, précieuses pour coller au ballon et donner un rythme infernal au jeu, il a surtout impressionné par l’accumulation de ses exploits personnels. Du haut de son mètre 74 et fort de ses 84kg, le joueur dégage une puissance incroyable qui lui permet de renverser chacun des avants qui se présentent devant lui. Au point que ses percées sont désormais officiellement devenues des "Duponnades".

" Ça m’est tombé dessus "

Rien d’étonnant à ce que Dupont ait fait ses débuts internationaux, durant le dernier Tournoi des 6 Nations, alors qu’il avait tout juste 20 ans. "Ça m’est tombé dessus, nous confiait-il l’été dernier. Parfois, on l’espère mais ce n’était même pas mon cas. Je n’y réfléchissais pas encore et c’est arrivé..." Depuis, il n’a logiquement plus quitté le groupe des Bleus et a même commencé la récente tournée de novembre dans le costume de titulaire à son poste. Si le XV de France n’a pas brillé cet automne, lui fut tout de même à créditer d’une performance majuscule face aux All Blacks et la presse néo-zélandaise l’avait même désigné homme du match. Clairement, le jeune homme s’affirme comme la nouvelle sensation du rugby hexagonal. Logique, donc, que son talent ait très tôt attisé les convoitises. À commencer par le Stade toulousain, club qu’il supportait quand il était gamin. Ugo Mola et Fabien Pelous en ont vite fait leur priorité et, en le recrutant, ont sûrement réussi le coup du siècle.

Antoine DupontGetty Images

Surtout, dans une équipe en reconstruction, Antoine Dupont n’a eu besoin que de quelques semaines pour devenir l’un des leaders de jeu toulousains. Déjà incontournable. "Le discours d’Ugo m’a séduit, avouait l’intéressé. Il me disait qu’il appréciait mon style, qu’il collait à celui historique du club, à savoir un jeu de mouvement. […] Moi, je veux jouer au rugby, me faire plaisir. Pas juste taper au pied, puis occupation, défense, conquête." Et il le justifie à merveille. En seulement neuf apparitions stadistes, toutes compétitions confondues, il a inscrit cinq essais, dont un doublé remarquable contre le champion de France en titre clermontois. Au-delà, son entente avec Zack Holmes est telle que les deux forment l’une des meilleures charnières du Top 14, surtout sur le plan offensif. Mais, indéniablement, c’est lui qui incarne le renouveau toulousain. Une évidence.