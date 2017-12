Vito, Arnold, Waisea : Le XV des joueurs les plus utilisés en Top 14

1. Antoine Tichit (CO)

Le pilier gauche du CO a participé à 12 matchs de Top 14, tous en tant que titulaire. Le Français de 28 ans est donc le pilier le plus utilisé dans cette phase aller en championnat avec 765 minutes. Il est cette année un acteur important de la troisième place en championnat de son équipe.

2. Jody Jenneker (CO)

Le talonneur castrais réalise une première partie de saison pleine. Ayant participé à 12 matchs sur 13 avec le CO, il a aussi marqué deux essais, dont un sur la pelouse du Stade toulousain. Seulement titulaire dans deux des quatre matchs de Champions Club avec son équipe, son entraîneur préfère l’utiliser en championnat.

Jody Jenneker (Castres)Icon Sport

3. Vadim Cobilas (UBB)

Le pilier moldave a joué 748 minutes en Top 14. Il reste notamment sur une grosse performance contre La Rochelle. Agé de 29 ans, il n’est pas souvent ménagé, mis à part en Challenge Cup où il a joué seulement deux rencontres.

4. Alexandre Flanquart (SF)

Seul international français présent dans ce XV, Alexandre Flanquart a participé à 890 minutes avec le Stade français. Souvent mis au repos en Challenge Cup, il a été appelé avec les Barbarians en novembre pour affronter les Maori All Blacks.

Le Toulonnais Swan Rebbadj à la lutte avec le Parisien Alexandre Flanquart en toucheGetty Images

5. Denis Marchois (SUA)

Le Français de 23 ans a joué 918 minutes avec le SUA. Ayant participé à 11 rencontres, le deuxième-ligne a été titulaire pour tous les matchs à domicile d’Agen. Un choix qui met en relief l’envie du staff de privilégier les rencontres à domicile pour le maintien.

Denis Marchois (Agen) - Top 14 2017-2018Getty Images

6. Saïd Hirèche (CAB)

Comme Victor Vito, il a participé à tous les matchs de Brive en championnat. Avec 950 minutes disputées en Top 14, c’est le Briviste le plus sollicité par le staff. Il est aussi un des meilleurs plaqueurs-gratteurs (95,4 % de plaquages réussis) du Top 14 avec Gill et Armitage.

7. Willem Alberts (SF)

Le troisième-ligne du Stade français a joué l’intégralité des 12 matchs sur 13 de son équipe. Seulement au repos pour le déplacement à Toulouse, le polyvalent sud-africain est le joueur du Stade français le plus utilisé avec 960 minutes.

Willem Alberts, de retour en forme au meilleur des momentsIcon Sport

8. Victor Vito (LR)

Meilleur joueur du Top 14 la saison dernière, l’ancien All Blacks est le joueur de La Rochelle le plus utilisé par Patrice Collazo. Aussi bien en championnat qu’en Champions Cup, le numéro 8 est apparu dans tous les matchs de la Rochelle cette saison et régale très souvent ses supporters par ses passes après contact et son influence dans le jeu. Son temps de jeu moyen depuis le début de la saison est de 70 minutes disputées.

Victor Vito (Stade rochelais), lors de La Rochelle - Ulster (41-17) / 22 octobre 2017 - Champions CupGetty Images

9. Samuel Marques (CAB)

Le demi de mêlée a été omniprésent en championnat en disputant 788 minutes. Arrivé cet été en provenance du Stade toulousain, le Portugais est un cadre de l'objectif maintient à Brive puisqu'il n'a disputé que 7 autres minutes en Challenge Cup.

10. Benjamin Urdapilleta (CO)

Pour sa sixième saison consécutive en Top 14, l'Argentin est à l'image de son club, régulier, discret et performant. Sans faire de bruit, le CO est sur le podium du Top 14 avec un ouvreur qui culmine au sommet de notre classement avec 996 minutes disputées sur 1040 possible.

Benjamín Urdapilleta (CO), face à l'UBBGetty Images

11. Cheslin Kolbe (ST)

Arrivé cet été en provenance des Stormers (AFS) l'ailier est une des révélations de ce début de saison. À 24 ans, son petit gabarit (1,71 m pour 74 kg) ne l'a pas empêché de jouer 926 minutes en Top 14.

Cheslin Kolbe, Stade toulousainIcon Sport

12. François Steyn (MHR)

Un nouveau Sud-Africain dans ce classement. Le premier centre de Montpellier a disputé 902 minutes en Top 14, mais également la totalité des 4 rencontres de Champions Cup. Il semble inépuisable.

13. Waisea Nayacalevu (SF)

Avec 954 minutes disputées, le centre n'a jamais était remplacé lors des 12 matchs auxquels il a pris part. Il a seulement subi un carton jaune en fin de match contre le Stade rochelais.

Waisea Nayacalevu (Stade français), auteur de deux essais face au MHR, lors de la 7e journée du Top 14Icon Sport

14. Toby Arnold (LOU)

Comme Waisea, il dispute 12 matchs entiers, mais subit un carton jaune contre le Stade toulousain pour un total de 950 minutes. En revanche, il n'a pas disputé une seule minute dans le Challenge européen.

Toby Arnold (LOU) célèbre son essai face à Oyonnax - Top 14 (28 octobre)Getty Images

15. Tony Ensor (SF)

Il n'aura fallu qu'un seul match pour Tony Ensor avant de s'imposer comme titulaire indiscutable. Depuis son entrée en jeu à un quart d'heure de la fin du premier match contre le LOU, le Stade français ne se passe plus de lui à l’exception de la dernière journée, pour un total de 885 minutes.

Les remplaçants : Uini Atonio, Lucas Pointud, Steffen Armitage, Phoenix Battye, Mahamadou Diaby, Conrad Smith, Chris Ashton, David Smith.