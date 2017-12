Nouvelle-Zélande - Lions, Saracens - Clermont... Les matchs les plus marquants de 2017

Le plus interminable : France - Pays de Galles

Nous sommes le 18 mars, le XV de France accueille le Pays de Galles pour le compte de la dernière journée du 6 Nations, édition 2017. Avec autant de victoires que de défaites au compteur (deux), Bleus et Gallois ne peuvent plus espérer grand chose dans ce tournoi, si ce n'est le terminer sur une note positive. Loin d'offrir une orgie de jeu aux spectateurs du Stade de France, ils vont jouer avec leurs nerfs, bien aidés par Wayne Barnes. Alors que la mêlée française concasse son homologue gallois à cinq mètres de la ligne d'en-but, l'arbitre anglais se montre incapable de siffler un essai de pénalité. Le chronomètre tourne, et il faudra attendre 21 minutes d'arrêts de jeu et une vague de mêlées successives pour que les Français se fassent justice eux-mêmes en parvenant finalement à aller en terre promise : les Bleus l'emportent d'une courte tête (20-18), Chat devient le sauveur, Barnes celui qui n'aura pas « osé » trancher !

Le plus cruel : Toulon - La Rochelle

Premier de la phase régulière au terme d'une saison exceptionnelle, La Rochelle dispute sa première demi-finale de Top 14 de son histoire contre Toulon (le 26 mai). Dans un stade Orange Vélodrome chauffé à blanc, les Rochelais prennent le contrôle de la rencontre grâce à un surplus physique avant le tournant du match et le carton rouge de Pierre Aguillon à la 51ème minute suite à un plaquage cathédrale sur l'Australien O'Connors. À 14, les Rochelais vont pourtant lutter jusqu'au bout et même s'offrir deux pénalités dans les dernières minutes, toutes manquées, avant que le jeune Anthony Belleau crucifie les Maritimes sur la sirène avec un drop face aux poteaux. Cruel...

Le plus attendu : Nouvelle - Zélande - Lions

Après une victoire de chaque côté, Néo-Zélandais et Britanniques se disputent la série en ce 8 juillet. Au terme d'un match d'une rare intensité, les deux équipes sont dos-à-dos (15-15) à deux minutes de la fin. Sur un renvoi des Blacks, Owens semble reprendre le ballon en position de hors-jeu. L'arbitre de la rencontre, le Français Romain Poite fait appel à la vidéo et n'accorde pas de pénalité aux Blacks, jugeant l'action involontaire. Match nul, 15 partout. En menant seulement 3 minutes sur l'ensemble des trois matchs, les Lions terminent pour la seconde fois de leur histoire une série à égalité après celle de 1955 en Afrique du Sud. Héroïques !

Nouvelle Zélande - LionsIcon Sport

Le plus fou : Australie - Nouvelle Zélande

Le 19 aôut dernier, un an presque jour pour jour après avoir donné la leçon à l'Australie (42-8) et deux mois après son match nul concédé face aux Lions britanniques, la Nouvelle-Zélande a rendez-vous à Sydney pour y débuter son Four Nations, édition 2017. Comme à chacune de leurs sorties, les regards étaient donc braqués sur la prestation des All-Blacks. Comme souvent, ils ont impressionné...et bien plus encore. Auteur d'un récital durant le premier acte, les hommes de Steve Hansen menaient déjà 40-6, cinq essais à zéro, tuant tout suspense et créant la stupéfaction dans tout un stade. Rien ne semblait alors pouvoir arrêter cette machine. Moment choisi par les Wallabies pour entrer enfin dans leur match : motivés par l’orgueil, ils inscrivent quatre essai en seconde mi-temps face à des Néo-Zélandais dont le relâchement était compréhensible..et humain. Les visiteurs s'imposeront finalement 54 à 34 au terme d'une rencontre sans suspense, certes, mais qui a accouché d'une véritable orgie de jeu (12 essais), faisant le bonheur des amoureux de belles envolées. Complètement fou !

Le plus destructeur : France - Japon

Pour le dernier match de sa tournée (ratée) de novembre, le XV de France accueille le Japon dans la nouvelle U Arena de Nanterre, le 25 novembre. Bousculés, les coéquipiers de Guilhem Guirado n'arrivent pas à prendre le jeu à leur compte et doivent subir les vagues d'attaques de Japonais ambitieux. Un dernier essai encaissé du pilier Valu à la 73ème plonge les Français dans le doute. Ils ne s'en relèveront pas. Guy Novès non plus.

France - JaponIcon Sport

Le plus impressionnant : Saracens - Clermont

Initialement prévu le samedi 9 décembre, le remake tant attendu de la dernière finale de Champions Cup aura finalement lieu deux jours plus tard soit le 11 décembre. Une rencontre entre deux équipes en difficultés en championnat et touchées par de nombreuses absences. Mais une rencontre entre les deux premiers de cette poule de Champions Cup, tout de même. L'enjeu était donc tout trouvé. Et il suffira de quelques minutes de jeu, exclusivement en faveur des Clermontois, pour se rendre compte que l'attente et l'enjeu étaient bien mieux gérés par les Auvergnats que par les Sarries. Au prix d'un début de match proche de la perfection, les visiteurs mènent déjà sur le score de 21-0 alors que le tableau d'affichage n'affiche que 25 minutes de jeu. La suite sera du même acabit : la fluidité du jeu clermontois contrastant avec le ronronnement inhabituel des Saracens. Emmené par un Raka au sommet de son art, Clermont inflige aux Saries leur première défaite (14-46) depuis 31 mois en Coupe d'Europe. Impressionnant !