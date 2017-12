Ils ont pété les plombs en 2017

Williams et O'Connor ont franchi la ligne

Le 25 février dernier, Ali Williams, James O'Connor et leurs compagnes respectives se donnent rendez-vous dans un restaurant du huitième arrondissement parisien. La soirée suit son cours dans une boîte de nuit située près des Champs-Elysées et, vers deux heures du matin, le Néo-Zélandais et l'Australien sont interpellés par la Brigade Anti-Criminalité. Après ça, ils passeront près de vingt-quatre heures en garde vue. Le 5 avril dernier, l'ancien All Black était licencié par le Racing 92 puis condamné à 1500 euros d'amende par la justice française pour «acquisition et détention de stupéfiants» dans le cadre d'une procédure sur reconnaissance préalable. Moins impliqué qu'Ali Williams, James O'Connor participait normalement à la fin de saison toulonnaise -jusqu'en finale du Top 14- puis rejoignait Sale, en Angleterre.

Raisuqe et Waisea dérapent

Le 23 juillet, les ailiers parisiens Waisea et Raisuqe fêtaient les 23 ans de Raisuqe (par la suite, ce dernier reconnaitrait aux policiers avoir bu "douze pintes de bière et beaucoup de vodka".) Les Fidjiens terminaient alors la nuit en cellule de dégrisement après avoir été interpellés vers 3 heures du matin. Josaia Raisuqe était accusé d'agression sexuelle par Jessica, une femme de 35 ans, qui affirmait que le joueur lui avait "saisi les seins violemment". De son côté, Josaia Raisuqe niait catégoriquement. "Je n'ai jamais fait cela de ma vie. (...) Dans ma culture, la femme est très respectée". Où que se trouve la vérité, un an de prison avec sursis ont été requis contre Josaia Raisuqe et six mois de prison avec sursis contre Waisea. Le tribunal rendra son verdict le 30 janvier prochain. A noter que Raisuqe a également été licencié du Stade français.

Josaia Raisuqe (Stade français) - 2017Icon Sport

L'affaire des Grenoblois

Le 12 mars dernier, la police bordelaise ouvrait une enquête pour viol à la suite de la plainte d'une jeune femme, survenue après la défaite du FCG face à l'Union Bordeaux-Bègles. La plaignante accusait alors plusieurs joueurs grenoblois de l'avoir droguée, avant d'abuser d'elle sexuellement. Présumés innoncents en attendant le procès, Loïck Jammes, Denis Coulson et Rory Grice ont tous quitté le club isérois et rebondi ailleurs, depuis l'affaire: à Agen pour le premier, au Connacht pour le deuxième et à Oyonnax pour le dernier d'entre-eux. L'enquête, au long cours, n'a quant à elle toujours pas été bouclée.

Bagarre à La Rochelle

Le 23 août dernier, nos confrères de Sud Ouest annonçaient que les Rochelais Jason Eaton et Romana Graham étaient visés par des plaintes faisant suite à une rixe. L’une des victimes aurait été grièvement blessée à l’œil droit après avoir reçu des coups de la part des "deux géants, les deux rugbymen", était-il alors raconté au quotidien. La victime (40 ans) s’était même vu délivrer une interruption totale de travail de 21 jours après avoir été opéré d’urgence dans un hôpital de la ville. Pour les enquêteurs, cette rixe avait visiblement fait suite à une première altercation entre deux membres de deux groupes, dont l’un était ami avec les deux Néo-Zélandais. Vers 5h15, les deux groupes se croisaient à nouveau et, cette fois-ci, une violente bagarre éclatait...