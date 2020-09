5

Le nombre de clubs que Maxime Mermoz a connu pendant sa carrière. Il a débuté à Toulouse avant de partir à Perpignan puis à Toulon où il est finalement libéré en cours de saison 2016-2017. Il a ensuite tenté l’aventure anglaise, tout d’abord chez les Tigres de Leicester puis à Newcastle, avant un retour au Stade toulousain.

4

Maxime Mermoz a remporté quatre titres de champions de France, dont deux avec le Stade toulousain en 2008 et 2019, mais aussi avec Perpignan en 2009 où il joue un rôle prépondérant et enfin avec Toulon en 2014.

3

Le trois-quarts centre arrive à Toulon à l’été 2012. Il remporte trois fois la Coupe d’Europe avec le RCT, en 2013, 2014 et 2015.

35

Le nombre de sélections de Maxime Mermoz, international numéro 1016. Il a débuté sa carrière international le 5 juillet 2008 face à l’Australie à Brisbane (défaite 40-10). Son dernier match date du 19 mars 2016. Il était titulaire au centre de l’attaque des Bleus pour affronter l’Angleterre dans le cadre du Tournoi des 6 Nations (défaite 21-31).

Tournoi des 6 Nations 2013 - Maxime Mermoz lors d'Italie - FranceIcon Sport

1

Maxime Mermoz a disputé une finale de Coupe du monde. C’était le 23 octobre 2011 à Auckland face à la Nouvelle-Zélande. Titulaire au poste de premier centre depuis le début du mondial, il s’incline 8-7.

242

Le nombre de matchs disputés par Maxime Mermoz au cours de sa carrière en club, dont 178 en Top 14 mais aussi 43 en Coupe d’Europe.

Top 14 - Maxime Mermoz (Toulon) face à Bordeaux-Bègles - Avril 2014Icon Sport

42

Le nombre d’essais qu’il a inscrit pendant sa carrière, dont 32 en Top 14 et 3 avec les Bleus. C’est au cours de la saison 2013-2014 qu’il est le plus prolifique avec huit essais (six en Top 14 et deux en Coupe d’Europe).

1

En quinze saisons au plus haut niveau, Maxime Mermoz n’a écopé que d’un seul carton jaune !