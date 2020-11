"Je vais finir l'année du mieux possible, en donnant tout ce que j'ai. Mais il faut être réaliste. Pour l'ego, c'est dur de se dire qu'on ne peut plus. Il m'en reste encore pour finir la saison, je préviens tout le monde, mais pas pour repartir une année de plus. Ce n'est pas possible" confie le joueur.

Yoann Huget, qui vient d'avoir 33 ans, s'arrêtera donc à 62 sélections avec le XV de France et sans avoir connu de trophée. Il aura été plus gâté en club: formé au Stade toulousain, c'est à Agen (2008-2010) qu'il trouve d'abord du temps de jeu en professionnel. Avec le SUALG, il devient champion de France de Pro D2 en 2010. Il rejoint ensuite Bayonne (2010-2012) puis revient à Toulouse. Avec les Rouge et Noir, il connait d'abord les années noires puis, en 2019, le sacre avec un Bouclier de Brennus décroché aux dépens de Clermont. Huget garde donc une dernière chance, cette saison, de connaître une dernière fois cette joie.