Surprise à Lyon, le deuxième ligne sud-africain Hendrik Roodt va quitter le LOU et arrêter sa carrière. Il était arrivé en France en 2013 à Grenoble avant de signer au LOU en 2017. Il a joué 57 matchs de Top 14 sous le maillot lyonnais et 20 sous les couleurs grenobloises. A noter qu'il n'a jamais joué en Super Rugby pour une franchise sud-africaine. Il n'a pas dépassé les stades de la Currie Cup et de la Vodacom cup. Il n'a joué qu'un match de Super Rugby sous les couleurs des Australiens des Waratahs.