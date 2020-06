Passé aussi par Bourg-en-Bresse et l'Union Bordeaux-Bègles, le joueur s'est confié sur cette décision douloureuse à nos confrères du Progrès : "Je n’arrive pas à récupérer. J’ai été opéré le 25 octobre dernier, cela fait donc huit mois. Et avec les médecins, il nous avait fallu quatre à cinq mois auparavant pour déterminer l’origine du mal. Bref, cela fait maintenant plus d’un an que je n’ai plus joué au rugby, c’était pour moi l’option la plus raisonnable que de dire stop."