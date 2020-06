"Ma carrière s'est terminée plus tôt que je ne l'aurais souhaité mais j'ai plein de bons et je suis reconnaissant du soutien des Quins pour ma reconversion et ma vie après le rugby. Ce sera formidable de revenir au Stoop en tant que fan lorsque le rugby sera de retour" : ce sont deux phrases lourdes de sens qu’a prononcées, en cette fin de semaine, Max Crumpton (26 ans), le talonneur des Harlequins. Le 10 janvier restera donc comme la date de sa dernière apparition sur un terrain lors d’un match de Champions Cup contre Bath. Après une carrière professionnelle de huit ans, il se voit dans l’obligation de prendre sa retraite avec effet immédiat après s'être blessé aux ischio-jambiers. Une blessure dont il n’arrive pas à guérir.

Formé aux Saracens, l’international moins de 20 ans a joué ensuite à Plymouth, aux Harlequins puis à Bristol, avant de revenir au club londonien en février 2018 et de participer à l’incroyable épopée qui les verra atteindre une cinquième place surprise et signer leur retour en Champions Cup. Commentant sa retraite, Crumpton a avoué un regret : "Chaque joueur rêve de terminer sa carrière en faisant ses adieux au public. Je n’ai pas eu l'occasion de le faire mais je suis extrêmement fier de ce que j'ai accompli en près d'une décennie en tant qu'athlète professionnel."