C'est un monument du rugby australien qui prend sa retraite. Trois Coupes du monde (2011, 2015 et 2019), 83 sélections sous le maillot or et vert, David Pocock a donc décidé de mettre un terme à sa carrière de rugbyman et de retourner au Zimbabwe comme il l'a annoncé ce matin à la télévision australienne ABC. "J'estime vraiment que c'est le bon moment pour quitter le rugby et passer à autre chose. " Arrivé en 2002 en Australie, à l'âge de 14 ans, David Pocock a vécu un rêve en jouant avec les Wallabies avec tant de grands noms du rugby. "En tant qu'immigrant qui déménage en Australie, cela m'a donné tellement d'opportunités et j'en suis extrêmement reconnaissant."

Un retour au Zimbabwe et nouveau combat

Joueur engagé depuis des années pour la protection animale et de l'environnement, l'ancien Wallaby va donc désormais se consacrer à l'agriculture régénérative dans son pays natal. "J'ai travaillé sur un projet au Zimbabwe, une sorte d'agriculture régénérative. Je pense que celle-ci offre des solutions aux problèmes de changements climatiques et à la sensibilisation à la biodiversité, en termes de séquestration du carbone et de réduction de certaines émissions, créant une alimentation plus saine, mais aussi en créant un habitat pour la faune.Je trouve ça vraiment intéressant et excitant. J'ai aimé en apprendre plus à ce sujet. Ça va être bien d'avoir plus de temps à consacrer à ça."

Mais David Pocock est un homme aux mille combats et gardera toujours un pied dans le monde du rugby... "J'ai discuté avec le fédération de rugby du Zimbabwe de la manière dont je peux potentiellement apporter. Ils sont vraiment désireux d'essayer de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde, alors nous verrons comment je peux les aider..."