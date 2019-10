Beaucoup se souviennent certainement de sa technique de plaquage parfaite et de sa capacité incroyable à gratter les ballons au sol. Aux prémices des années 2010, on disait même de lui qu'il était le meilleur flanker du monde avec David Pocock. Un temps révolu d'autant plus qu'Heinrich Brussow vient d'annoncer qu'il mettait un terme à sa carrière avec effet immédiat.

Souvent blessé depuis son arrivée à Northampton en 2017, le joueur de 33 ans n'aura disputé que 21 matchs sous les couleurs du club des Midlands. Les blessures auront donc eu raison de ce joueur fantastique, capé 23 fois avec les Springboks. Un de plus. Le demi de mêlée Sud-africain Cobus Reinach a rendu hommage à son compatriote.